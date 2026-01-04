promosyon sonrası istifa ? iade ?

arkadaşlar bildiğiniz üzere yakın zamanda promosyon aldık , Bu ay içinde istifa verme durumum var. Bu durumda promosyonu bankaya iade etmem gerektiğini söyleyen çok kişi var. Kesin bilgisi olan var mı veya sözleşme detayları hakkında bilgisi olan var mı

