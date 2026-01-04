Engelli Ehliyeti

Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
04 Ocak 2026 16:54
Yüzde 41 ortopedik engelim var ilk rapor oranına göre,15 yıl önce almıştım.Şimdi buna çift kalça ve diz protezleri eklendi.Ehliyet almak için başvurdum,boynumu yüzde 50 'den az çevirdiğim gerekçesiyle ehliyet alamaz denildi.Her işimi kendim yapıyorum,yürüyorum.Benden daha çok engel oranına sahip arkadaşlarım aldığı halde bana verilmedi,ne yapmalıyım?

