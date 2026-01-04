Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Dr. Öğretim üyesi dil puanı şartı?


04 Ocak 2026 17:20
Dr. Öğretim üyesi dil puanı şartı?

Hocalarım merhaba. Pamukkale Üniversitesi'nin dil şartına ulaşamıyorum. Öğretim elemanı için 50 belirlenmiş ama öğretim üyesi için şartlar sitesinde mevcut değil. Bu gibi durumlarda alt sınır nedir? Ya da üniversiteye ait dil puan şartı yazmıyorsa nereden ulaşılır?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.


StMngr
Editor
04 Ocak 2026 19:37
Yazmıyorsa yoktur.
