Fazla mesai puantajı gönderme süresinin hafta sonuna denk gelmesi.


04 Ocak 2026 17:33
Fazla mesai puantajı gönderme süresinin hafta sonuna denk gelmesi.

Pansiyonlu okulda işçilere ait fazla mesai puantajı ayın 1-3'ü arası gönderilir. İş günü olarak mı yoksa hafta sonuna gelirse ne olur?


spock
Genel Müdür
04 Ocak 2026 18:17

Haftasonu iki gün olduğu için 1. gün cumartesi ise 3. gününde, 1. gün pazar ise 2. ya da 3. gününde gönderilir.


bahçesaray
Şef
04 Ocak 2026 18:21
ilk iş günü
