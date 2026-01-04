Göreve İade Edilen Memur Hakları

Merhaba arkadaşlar

Uzun bir süre sonra göreve iade edildim. Daha önce benzer durumu yaşayan arkadaşlar ya da konu hakkında bilgisi olanlar cevaplarsa memnun olurum.

Adalet Bakanlığı göreve iade edilen memura hakkını yasal faizi ile mi ödüyor?

Bir de ben ihraç süresinde başka bir yerde sigortalı çalışıyordum. Geçmişe yönelik sigortam kurum tarafından yatırılacak, bu sürede diğer yatan sgk primlerini alabilir miyim? Buna dair bir kaç karar gördüm ama birebir yaşayan varsa daha aydınlatıcı olacaktır

Bilgisi olan var mı ?