il dışı görevlendirmede mehil ve başvuru onay süreci nasıl olur?


04 Ocak 2026 18:42
il dışı görevlendirmede mehil ve başvuru onay süreci nasıl olur?

Eş durumunda daha önce il dışı görevlendirme yapanlara bir sorum olacaktı. başvurunuz ne kadar sürede belli oldu? mehil süreniz ne kadardı?


m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 22:52

Merhabalar, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı eş durumundan il dışına görevlendirme vermiyor diye biliyorum. Bir yıl önce denedim, ret geldi. Tayin istesin demişler telefonla arayıp. İl dışı görevlendirmeler önce Kaymakam, sonra Vali onayıyla yapılıyor, eğer Vali imzaladıysa bir hafta içinde dönüş olması lazım. Tabi Kaymakam ve Vali makamlarından imzalar biraz geç çıkar, iki veya üç hafta sürebilir toplam süreç.


Hknkhr
Aday Memur
04 Ocak 2026 22:53

Dönemine göre değişir ara dönemde isterseniz uygun görülürse Ocak ayının sonuna doğru


Hknkhr
Aday Memur
04 Ocak 2026 22:57

Kaymakamlık veya valilikle ilgili bir durum söz konusu değil yazı ilçeden ile , ilden bakanlığa gider uygun görülürse valilik üst yazısıyla kurumlara iletilir

m.r_f, Dün

m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 22:57

Öğretmen değilim, bizde döneme bakılmıyor. Direk bakanlıktan arayıp "tayin dilekçesi versin, görevlendirmeyi onaylamıyoruz" demişler. Sonra tayin dilekçesi verdim, iki haftaya çıktı onayım.

Hknkhr, Dün

m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 22:59

Bu bilginiz yanlış diye biliyorum. Görevlendirme ve atama gibi durumlarda yetkili amir önce Kaymakam sonra Vali. İlçede ve İl Milli Eğitim de yazı hazırlanır ama imzacı olarak Milli Eğitim Müdürü değil Kaymakam veya Vali seçilir. Onlar inceler incelemez demiyorum ama imzacı onlar olur.

Hknkhr, Dün

Hknkhr
Aday Memur
04 Ocak 2026 23:05

2. Yılım il dışı geçici görevdeyim

m.r_f, Dün

