Kabine Toplantısı

#SONDAKİKA KABİNE YARIN TOPLANIYOR | BEŞTEPE Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının öne çıkan gündem başlıkları: Terörsüz Türkiye süreci ve güvenlik politikaları Venezuela'daki gelişmeler ve dış politika yansımaları Memur, emekli ve işçi maaşları (zam ve düzenlemeler) Öğretmenlere ek atama ihtimali Polis Meslek Kanunu yönelik düzenlemeler Toplantı sonrası alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın ekonomik ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek. Gözler Beştepe'den çıkacak açıklamalarda.

