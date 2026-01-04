Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Yoruldum, ASM'ye geçmek istiyorum geçebilir miyim?


04 Ocak 2026 19:13
Yoruldum, ASM'ye geçmek istiyorum geçebilir miyim?

Arkadaşlar selamlar,

yoğun bakım hemşiresiyim ve yoğun bakım sertifikam var.

asm'ye geçebilir miyimm?

Çok Yazılan Konular

Merkez teşkilatı hakkında yardımÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişSağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?İller arası tayin iptali cezası sonrası eş durumuBoşanma tayini hk.Sosyal ÇalışmacıSağlık yönetimi büro personeliÜcretsiz izinde tayinNöbetteki hemşirenin başka birimlere görevlendirilmesiÜnvan değişikliği sınavı

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 günün filmi 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 havan 1 bi mola radyo yayını 3 kırmızı buğday 1

Son Haberler

Bodrum'da deniz çekildiKayıp Elif Kumal'da acı haber!Maduro'nun yakalanması, küresel petrol piyasasını nasıl etkiledi?Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepkiDenetleme noktasından kaçan otomobille polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa