Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Erkek Memurların Talihsizliği


04 Ocak 2026 21:12
Erkek Memurların Talihsizliği

Yakında bağkur da 20 yıla inecek prim bazında, bayan memurlar 20 sene, ssk'lılar zaten 20 sene çalışıyor. Sadece erkek memurlar 25 sene çalışmak zorunda.

Çok Yazılan Konular

Teknisyenin-tekniker özlük haklarından yararlanması hk.Yardımcı hizmetlerde iken bölüm bitirmek

Sözlük

kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 bi mola radyo yayını 4 havan 1 günün filmi 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiNoel ve Yılbaşı hediyelik ihracatında rekor artış!Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü11 ilçede eğitime, 10 ilçede taşımalı eğitime ara'Yanlış iğne' iddiasıyla yatalak olan 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa