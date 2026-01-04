Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uzman öğretmenlik baz alınma tarihi nedir?


04 Ocak 2026 21:45
Uzman öğretmenlik baz alınma tarihi nedir?

Hocalarim selamlar uzman ogretmenlik ile alakalı süreyi doldurma tarihi mebbiste hizmet süreleri kısmında 16 Mart diyor ama kariyer basamakları modülünde 15 Mart. Buna göre hangi tarih baz alınacak. Maaş Nisan ayına mi sarkıyor yoksa Mart'ta alabiliyor muyuz ?


tonya61
Memur
04 Ocak 2026 23:18
Bende de arada 1 gün fark var,sanırım 16 Mart baz alınacak.Zaten arada 1 gün var hocam,çok da mühim değil.

ömer42
Genel Müdür
04 Ocak 2026 23:30

Maaş yapma zamanı geçtiği için her türlü nisan maaşına kalır hocam. 16 Mart esas alınırsa nisan maaşınıza yansır, mart ayından alacağınız olmaz, bu kesin. 15 Mart esas alınırsa yine nisan maaşında bordronuza yansır. Ancak mart ayının uzmanlık tazminatı da birlikte yatar (parantezden önceki son cümlemden yüzde yüz emin değilim. Memurlar için aybaşı her ayın 15'idir. İlk gün olduğu için hakedileceğini düşünüyorum)


Dkdemir0107
Aday Memur
05 Ocak 2026 00:19
benim sürem 2 ocakta doluyor Ocak maaşina yetismesi için sertifikayi ne zamana kadar almam lazım

ömer42
Genel Müdür
05 Ocak 2026 03:09

Saat 10:00'da Aralık ayı enflasyonu açıklanacak hocam. Sonrasında maaş katsayısı Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu aynı gün olabileceği gibi sonraki günlerde de olabilir. Bundan sonrası ilçeden ilçeye değişir. Yani ayın sekizinde maaş işini bitiren ilçe de olur dokuzunda bitiren de. Sonrası zaten hafta sonu. Pazartesi gününe kalacağını düşünmüyorum. İlçeniz maaşları hesaplayıp maliyenin onayına sunmadan sertifikanızı okula teslim etmeniz gerekiyor. Yani net bir günü yok.

Dkdemir0107, Bugün
benim sürem 2 ocakta doluyor Ocak maaşina yetismesi için sertifikayi ne zamana kadar almam lazım

Sbnkrkss
Aday Memur
05 Ocak 2026 09:34

umarım dediğiniz gibi olur hocam 1 günden kaçması kötü olur :) kıymetli cevaplarınız için teşekkür ederim.

ömer42, Dün

Maaş yapma zamanı geçtiği için her türlü nisan maaşına kalır hocam. 16 Mart esas alınırsa nisan maaşınıza yansır, mart ayından alacağınız olmaz, bu kesin. 15 Mart esas alınırsa yine nisan maaşında bordronuza yansır. Ancak mart ayının uzmanlık tazminatı da birlikte yatar (parantezden önceki son cümlemden yüzde yüz emin değilim. Memurlar için aybaşı her ayın 15'idir. İlk gün olduğu için hakedileceğini düşünüyorum)

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmen Ocak maaşı ne kadar olur? (2026)Bu bakanın en iyi yaptığı iş Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuÖğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?Meb yönetici kadrosunda 501-601 sayı sıkıntısı.Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıSayın Bakan bu forumu takip ediyor mudur?Başöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?

Sözlük

pratik tatlı tarifleri 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 günün filmi 2 şu an çalan şarkı 1 bi mola radyo yayını 4 havan 1

Son Haberler

Bartın'da denizin rengi değiştiDurağa bırakılan 1 aylık bebeğin annesi yakalandıABD'nin 'Maduro Operasyonu' petrolden çok daha fazlasıBakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldıBakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.