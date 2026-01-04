Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Ücretsiz izinde geçen zamanın kadroya geçince derece kademe intibakı hk.


04 Ocak 2026 21:48
Merhaba arkadaşlar sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken doğum sebebi ile 1 yıl 3 ay ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz izinde iken kadro geldi ücretsiz izin dönüşü kadroya geçtim. Ancak göreve aynı zamanda başlayan arkadaşlarım ile derece kademem ve maaşım farklı. Konu ile ilgili bilgi almak için aradığımda sözleşmeli personelin böyle bir hakkı bulunmadığı kadroya geçişlerinde ücretsiz izinde geçirdikleri zamanların intibakının yapılmayacağı bu hakkın kadrolu personelde olduğu söylendi. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Nasıl bir yol izleyebilirim?

