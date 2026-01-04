Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Ücretsiz İzinde Geçen Zamanın Kadroya Geçince Derece Kademe İntibakı


04 Ocak 2026 21:48
Ücretsiz İzinde Geçen Zamanın Kadroya Geçince Derece Kademe İntibakı

Merhaba arkadaşlar sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken doğum sebebi ile 1 yıl 3 ay ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz izinde iken kadro geldi ücretsiz izin dönüşü kadroya geçtim. Ancak göreve aynı zamanda başlayan arkadaşlarım ile derece kademem ve maaşım farklı. Konu ile ilgili bilgi almak için aradığımda sözleşmeli personelin böyle bir hakkı bulunmadığı kadroya geçişlerinde ücretsiz izinde geçirdikleri zamanların intibakının yapılmayacağı bu hakkın kadrolu personelde olduğu söylendi. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Nasıl bir yol izleyebilirim?


corporal
Şef
05 Ocak 2026 00:03
Doğru söylemişler. 4/B sözleşmeli personel iken kullanılan ücretsiz izin süreleri hizmetten sayılmaz; bu nedenle kadroya geçişte derece/kademe intibakına esas alınmaz.
