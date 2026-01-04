HAGB ilk atamada sorun teşkil eder mi?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
04 Ocak 2026 22:05
arkadaşlar ci̇nsel taci̇zden hagb var ve süresi̇ dolmadi ama i̇çeri̇k sadece sms atmadan kaynakli tabi̇ ci̇nsel taci̇z di̇ye geçi̇yo bu durum i̇lk atamada güvenli̇k soruşturmasinda i̇dari̇ mahkeme süreci̇de dahi̇l olmak üzere süreci̇n sonunda atamam gerçekleşi̇rmi̇ tecrübe eden ve kesi̇n bi̇lgi̇ye sahi̇p olanlar yazarsa sevi̇ni̇ri̇m


m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 22:46

Merhaba, hagb bir hüküm değildir. Bu çerçevede değrlendirildiğinde atamaya engel teşkil etmez ancak; atanacağınız kurum bu konuyu nasıl ele alır bu bir muamma. Güvenlik soruşturmasının ilk yıllarında aynı kurum tarafından hem elenen hem de bir sonraki atamada göreve başlayan memurlar oldu, bir kurumun elediği diğer kurumun aldığı memurlar da oldu. Yani hukuki olarak engel olmaması lazım ama güvenlik soruşturması komisyonu bu sebeple sizi eleyebilir, sonrasında mahkeme yolu açık. Tabi bir de işlenen eyelim durumu var. Eğer okulda, öğrenciyle iç içe görev yapacaksanız atamanızı iptal edebilirler ve mahkemeden de zor döner bu karar. Ha yok masa başı takılacaksanız, teknisyen veya ne bileyim şoförseniz pek sorun olmaz gibi. Kesin bilgi sitemişsiniz ama biraz eskiyi araştırırsanız kimsenin kesin bilgi veremeyeceğini görürsünüz.


m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 22:47

*işlenen eylemin durumu

m.r_f, Dün

Merhaba, hagb bir hüküm değildir. Bu çerçevede değrlendirildiğinde atamaya engel teşkil etmez ancak; atanacağınız kurum bu konuyu nasıl ele alır bu bir muamma. Güvenlik soruşturmasının ilk yıllarında aynı kurum tarafından hem elenen hem de bir sonraki atamada göreve başlayan memurlar oldu, bir kurumun elediği diğer kurumun aldığı memurlar da oldu. Yani hukuki olarak engel olmaması lazım ama güvenlik soruşturması komisyonu bu sebeple sizi eleyebilir, sonrasında mahkeme yolu açık. Tabi bir de işlenen eyelim durumu var. Eğer okulda, öğrenciyle iç içe görev yapacaksanız atamanızı iptal edebilirler ve mahkemeden de zor döner bu karar. Ha yok masa başı takılacaksanız, teknisyen veya ne bileyim şoförseniz pek sorun olmaz gibi. Kesin bilgi sitemişsiniz ama biraz eskiyi araştırırsanız kimsenin kesin bilgi veremeyeceğini görürsünüz.


mustafakolay55
Aday Memur
04 Ocak 2026 22:49

teşekkürler öğretmenlik için soruyorum tabi ama burda hukuk da kendi içinde çelişiyo hüküm değilse kesin olarak atanmak gerek ama uygulamada farklı çalışıyo bu tip durumlar olmaması gerek

m.r_f, Dün

Merhaba, hagb bir hüküm değildir. Bu çerçevede değrlendirildiğinde atamaya engel teşkil etmez ancak; atanacağınız kurum bu konuyu nasıl ele alır bu bir muamma. Güvenlik soruşturmasının ilk yıllarında aynı kurum tarafından hem elenen hem de bir sonraki atamada göreve başlayan memurlar oldu, bir kurumun elediği diğer kurumun aldığı memurlar da oldu. Yani hukuki olarak engel olmaması lazım ama güvenlik soruşturması komisyonu bu sebeple sizi eleyebilir, sonrasında mahkeme yolu açık. Tabi bir de işlenen eyelim durumu var. Eğer okulda, öğrenciyle iç içe görev yapacaksanız atamanızı iptal edebilirler ve mahkemeden de zor döner bu karar. Ha yok masa başı takılacaksanız, teknisyen veya ne bileyim şoförseniz pek sorun olmaz gibi. Kesin bilgi sitemişsiniz ama biraz eskiyi araştırırsanız kimsenin kesin bilgi veremeyeceğini görürsünüz.


m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 22:55

Hukuk kanunlara bakıldığında düz metinden ibaret, uygulamada hakimlerin kararı önemli. Bi nevi hukuk kamunun vicdanını yansıtıyor yani. Öğretmenlik içinse süreç sancılı olabilir, 2015-2020 arası buna benzer bir olay okumuştum, okulda veya yatılı yurtta çalışacak memur adayının hagb olmuş cinsel taciz sebebiyle ataması iptal edilmişti. Araştırırsanız bulabilirsiniz.

mustafakolay55, Dün

teşekkürler öğretmenlik için soruyorum tabi ama burda hukuk da kendi içinde çelişiyo hüküm değilse kesin olarak atanmak gerek ama uygulamada farklı çalışıyo bu tip durumlar olmaması gerek


SÜLEYMAN BARLİN
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:19

tck 191 den yargılanan memurun HAGB alması durumunda memuriyetten çıkarılmaya sebep mi? (GİH)


m.r_f
Daire Başkanı
05 Ocak 2026 12:11

Değil. HAGB zaten memuriyetten çıkarmaya sebep değil, sadece güvenlik soruşturması aşamasında bazı kurumlar pürüz çıkarabiliyor.

SÜLEYMAN BARLİN, 3 saat önce

tck 191 den yargılanan memurun HAGB alması durumunda memuriyetten çıkarılmaya sebep mi? (GİH)

