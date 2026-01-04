HAGB ilk atamada sorun teşkil eder mi?

Merhaba, hagb bir hüküm değildir. Bu çerçevede değrlendirildiğinde atamaya engel teşkil etmez ancak; atanacağınız kurum bu konuyu nasıl ele alır bu bir muamma. Güvenlik soruşturmasının ilk yıllarında aynı kurum tarafından hem elenen hem de bir sonraki atamada göreve başlayan memurlar oldu, bir kurumun elediği diğer kurumun aldığı memurlar da oldu. Yani hukuki olarak engel olmaması lazım ama güvenlik soruşturması komisyonu bu sebeple sizi eleyebilir, sonrasında mahkeme yolu açık. Tabi bir de işlenen eyelim durumu var. Eğer okulda, öğrenciyle iç içe görev yapacaksanız atamanızı iptal edebilirler ve mahkemeden de zor döner bu karar. Ha yok masa başı takılacaksanız, teknisyen veya ne bileyim şoförseniz pek sorun olmaz gibi. Kesin bilgi sitemişsiniz ama biraz eskiyi araştırırsanız kimsenin kesin bilgi veremeyeceğini görürsünüz.