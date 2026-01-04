Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okullardaki değerler eğitimi vb seminerleri öğretmenler vermeli


04 Ocak 2026 22:09
Okullardaki değerler eğitimi vb seminerleri öğretmenler vermeli

Birkaç yıldır okullarda imamlar, hocalar çedes vb kapsamında öğrencilere değerler eğitimi vb seminerler veriyor. Bazıları kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Hoca veya imam karşıtı değilim. Farklı bir şey önereceğim. Bu çalışmalar devam etmeli ancak bir farkla. Bu alanda çalışmaları olan, ilgisi, yeteneği olan, gönüllü yazar çizer öğretmenler var, tespit edilsin ve onlar görevlendirilsin. daha etkili olacaktır. yeterli gelmezse meb gönüllü öğretmenleri seçip yetiştirsin ve onları kullansın. daha önemlisi tvlerde iyi aile, güzel ahlak modelleri sunan diziler, filmle gösterilsin. 1980lerde, 90larda tvlerde vardı öyle. absürt, ahlaksız, değerlere ters olanlar yasaklansın.


feridun74
Şef
04 Ocak 2026 22:10

il ve ilçe memler, kaymakamlık ve valilikler bunu organize edebilir

