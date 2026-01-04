Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polis Kayınpeder araştırmasında mahkeme detaylarımı görebilir mi


04 Ocak 2026 23:28
Merhaba. Geçmişte özel hayatın gizliliğini ihalden bir adli cezam var. Hükmün açıklanması geri bırakıldı ve 4 yıl oldu.

Sevgilimin babası siber suçlardan emekli polis. Bu cezamı kimse bilmiyor. Aile ile tanışma sürecimiz var Sevgilimin babası beni araştırdığında bu cezama dair hangi detayları görebilir ? Sadece özel hayatın gizliliğini ihlalden ceza aldım şeklinde mi görür ? mahkemedeki ifadeleri de görebilir mi ? Karakoldaki ifadeleri görebilir mi ? Bilenler aydınlatabilir mi


poolpolice
Memur
05 Ocak 2026 00:03
dün yediğin hurmalar bugün seni tırmalar...devreler kimse cevap vermesin buna...az delikanli ol insanlardan bisi saklama kendin anlat evlilikte gizli saklı olmaz

sosoif
05 Ocak 2026 00:11

Hiçbir detay bilmeden ezbere konuşuyorsunuz ama bu çok yanlış. Her insanın geçmişte yaşadığı sıkıntılar, yaptığı yanlışlar var. Benim de bir kere yapmış olduğum bir yanlış farklı yerlere gitti. Dersler çıkarıldı ve bitti. Şimdiki beni tanımlamayan bir süreçti.

Ciddi yardıma ihtiyacım var bu konuda.

poolpolice, 23 dk. önce
