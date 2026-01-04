Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Bekçi tayini


04 Ocak 2026 23:45
Bekçi tayini
Ankara'da bekçiyim, kız arkadaşım Sakarya'da 10 yıllık hemşire sağlık ocağında , evlilik mazeretiyle gitmem mümkün mü yoksa red mi gelir?

Çok Yazılan Konular

Yaş haddi 71Öğretmenlerin Polis ile olan RekabetleriSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)İcralık polislerYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.2026 Yılbaşı TaltifiMaaş eşitlenmesi2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaKabine Toplantısı 2. Şark tamamlamadan batıya dönüş

Sözlük

havan 1 şu an çalan şarkı 1 pratik tatlı tarifleri 1 bi mola radyo yayını 4 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 günün filmi 2

Son Haberler

DSİ'de nakillerin usul ve esaslara göre yapılması hukuka aykırı bulundu5 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıÖğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktıBahçelievler'de doğal gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybettiTürkiye'de en çok üretilen çiçekler belli oldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.