Dhmi hava trafik kontrolörü


05 Ocak 2026 00:14
Dhmi hava trafik kontrolörü

Hocalarım iyi geceler normalde her yıl kasım aralık aylarında açılan stajyer hava trafik kontrolörü ilanı bu yıl açılmadı sebebi ne acaba artık hep asistan hava trafik kontrolörü mü alınacak ,kurum içinden veya dışından bilgisi olan varsa cevaplandırabilir mi?

