Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

iller arası İyidere devlet ve tüm


05 Ocak 2026 00:53
iller arası İyidere devlet ve tüm

merhaba iller arası İyidere devlet yada tsm yazacak var mı?

Çok Yazılan Konular

Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişSağlık bakanlığı büro personel 3+1 e tabi mi?İller arası tayin iptali cezası sonrası eş durumuSosyal ÇalışmacıAile ve sosyal hizmetler bakanlığı hemşire alımıİstifa sonrası açıktan atama 2025Boşanma tayini hk.Sağlık bakanlığında çalışan bir memur asker kaçağı olursaTıbbi sekreterler ve mutemetler bakabilir mi?İller arasi elazığ hemsire

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 pratik tatlı tarifleri 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 günün filmi 2 havan 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

DSİ'de nakillerin usul ve esaslara göre yapılması hukuka aykırı bulundu5 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıÖğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktıBahçelievler'de doğal gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybettiTürkiye'de en çok üretilen çiçekler belli oldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.