Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

sınav


05 Ocak 2026 00:54
sınav
okula nakil gelen öğrenciye nasıl sınav yapılır? 5 farklı öğrenci geldi hiçbirinin işlediği yerler aynı değil. iki tanesi sadece 3 konu işlemiş biri 4 biri 5 konu. bizim okulda ise 7 konu işledik. bunlara nasıl sınav yapabilirim

okuryazar3
Müsteşar
05 Ocak 2026 01:54

Okula sempati duyacakları nitelikte başarabilecekleri sorularla motive sınavı acizane önerimdir.Görmedikleri konulardan asgari mantık yürütebilecek nitelikli sözde sorularla geçiştirmekte fayda var ..takdir sizin artık..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bu bakanın en iyi yaptığı iş Başöğretmen Ocak maaşı ne kadar olur? (2026)Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?Mebin 501-601 Skandalı2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuOrtaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıSayın Bakan bu forumu takip ediyor mudur?il dışı görevlendirmeÖğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?

Sözlük

pratik tatlı tarifleri 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 bi mola radyo yayını 4 şu an çalan şarkı 1 günün filmi 2 havan 1

Son Haberler

DSİ'de nakillerin usul ve esaslara göre yapılması hukuka aykırı bulundu5 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıÖğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktıBahçelievler'de doğal gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybettiTürkiye'de en çok üretilen çiçekler belli oldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.