Adalet Bakanlığı
Güvenlik soruşturması hakkında


05 Ocak 2026 02:15
Güvenlik soruşturması hakkında

Öncelikle merhabalar,

Adalet bakanlığı yeni memur alımlarında mülakatı geçmiş güvenlik soruşturmasını bekleyen biriyim.

Üzerimde dava suç herangi bir şey yok, sicilim tertemiz fakat banka hesaplarımda bir miktar borç var icralık duruma hiç düşmedim kaç gündür aklımı kurcalıyor güvenlik soruşturmasında problem yaratır mı ? Bilgi sahibi olan bir yardımcı olursa sevinirim.

