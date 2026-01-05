Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Belediyeye tayin ile inşaat mühendisi lazım


ARKADAŞLAR TOKAT İLİ BAŞÇİFTLİK İLÇE BELEDİYEMİZE TAYİN İLE 1 ADET İNŞAAT MÜHENDİSİNE İHTİYACIMIZ VARDIR. BELEDİYE OLARAK MAAŞ ÖDEMELERİNDE HİÇ BİR SIKINTIMIZ YOKTUR. SDS ŞUAN %120 DİR. İLGİNENLER ULAŞABİLİR.

