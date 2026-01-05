Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
GİB Taşra Teşkilatı Yeniden Yapılandırılırken Gelir Uzmanlığı ve Müdür Yardımcılığı Nasıl Sıradanlaş


05 Ocak 2026 09:58
GİB Taşra Teşkilatı Yeniden Yapılandırılırken Gelir Uzmanlığı ve Müdür Yardımcılığı Nasıl Sıradanlaş

GİB?in taşra teşkilatı yeniden yapılandırılırken Vergi Dairesi Başkanlıkları kaldırıldı, Defterdarlık yapısına dönüldü ve bu süreçte yeni Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bugün gelir uzmanları ve müdür yardımcıları açısından yaşanan birçok sorunun kaynağı, bu yeni yönetmelikle oluşan yapıdır.

1994 tarihli eski yönetmelik görev esaslıydı. Vergi dairesinin hangi işi yapacağı, servislerin yapısı, hiyerarşi ve yöneticilerin yetkileri açıkça tanımlanmıştı. Müdür yardımcısı, açık yetkileri olan bir yönetici konumundaydı. Gelir uzmanlığı ise teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren, kariyer niteliği olan bir kadroydu. Yetki, görev ve sorumluluk arasında belirgin bir denge vardı.

Yeni yönetmelikle birlikte bu görev esaslı yapı terk edildi. Servislerin ve işlerin ayrıntılı tanımı yönetmelikten çıkarıldı, idareye geniş bir takdir alanı bırakıldı. Hangi işin kim tarafından ve hangi yetkiyle yapılacağı büyük ölçüde yazılı olmaktan çıktı.

Bu boşluk sahada fiili uygulamalarla dolduruldu. Gelir uzmanları tarh, tahakkuk, tahsil, haciz, satış, iade gibi işlemlerin tamamına yakını içinde aktif görev alır hale geldi. Müdür yardımcıları ise servislerin günlük işleyişini fiilen yöneten, iş dağıtımı yapan ve sorumluluk üstlenen kişiler oldu. Ancak bu görevler yeni yönetmelikte açık ve net biçimde tanımlanmadı.

Sonuçta ortaya garip bir yapı çıktı. İş ve sorumluluk aşağıya indi, yetki ve imza yukarıda kaldı. Gelir uzmanlığı, merkez ve taşra kariyer ayrımı giderilsin diye beklenirken, taşrada giderek sıradan memurluğa yaklaştı. Müdür yardımcılığı ise yetkisi belirsiz ama sorumluluğu yüksek bir ara kadro haline geldi.

Buradaki sorun kişisel ya da uygulamaya bağlı değildir. Sorun, yeni yönetmeliğin görev, yetki ve sorumluluk dengesini kurmamış olmasıdır. Çözüm de açıktır: Vergi daireleri için görev esaslı anlayış yeniden tesis edilmeli, gelir uzmanlığı ve müdür yardımcılığı kadroları için açık, yazılı ve bağlayıcı görev tanımları mevzuata eklenmelidir. Yetkisi yazılmayan ama sorumluluk yüklenen kadrolarla sağlıklı bir taşra teşkilatı yürütülemez.

