YÖK Çok Yanlış Bir Zamanda Merkezi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı İçin Talep Topluyor

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin Duyuru ve başvuru başlıklı 11. maddesinin 3. fıkrasında ?Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla her yılın Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar.? hükümlerine yer vermiştir. İlgili Yönetmelikte geçen Başkanlık ifadesiYükseköğretim Kurulu Başkanlığını tanımlamakta olup Yönetmeliğin Yazılı sınav başlıklı 12. maddesi ?(1) Yazılı sınav, kurumlarca yapılabileceği gibi, yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Ayrıca, kurumlardan talep edilmesi halinde kurumların yazılı sınavı, Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır. Sınavın, Başkanlıkça merkezi olarak yaptırılması halinde, yazılı sınav Başkanlıkça belirlenecek konularda ve 11 inci madde çerçevesinde, TALEBİN YAPILDIĞI YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR?? hükümlerine yer vermiştir.

YÖK ve Üniversitelerin bağlı bulundukları Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. Fıkrasında ?İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir? aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.? hükümleri yer almaktadır. İşte bu hüküm Yök'ün merkezi sınav talebiyle birleşerek Üniversitelerde 657 sayılı Kanun 4/B maddesi kapsamında görev yapan ve 2026 yılının farklı aylarında 3 yılını doldurarak memur ünvanlı kadrolara atanmayı bekleyen on binlerce sözleşneli personel statüsünden kadroya geçecek personelin Merkezi sınava başvuramamasına sebep olacak. Bilindiği gibi 3+1 kuralı Üniversitelerde ilk meyvelerini 2026 yılında verecek yani daha önceden böyle bir mağduriyet kimseye yaşatılmadı.

İzniniz ile mağduriyetin ne kadar büyük olduğunu anlatmak için konuyu farklı bir yere taşıyayım. Örneğin A Üniversitesinde Ağustos 2023 yılında KPSS puanıyla sözleşmeli destek personeli olarak göreve başlamış kişi merkezi sınava başvuramayacakken aynı üniversiteye şehit ve gazi yakını kadrosundan 2024 yılının Ocak ayında atanmış ve asaleti tasdik olmuş bir arkadaşı ile sosyal hizmetler yasası kapsamında yine KPSS olmadan atanmış ve Şubat 2024 de işe başlamış arkadaşı aday memurlukları kalktığı için 2026 merkezi sınava başvurabileceklerdir. Ülkemizde farklı alanlardan mezun bir çok insanımız önce kamuda terk edilen 4/A alım yönteminin dışına itildi ve mecburen sözleşmeli oldu. Daha sonra mezun oldukları alanda istiğdam açılmaması sebebiyle memur ünvanlı kadroları tercih etmek durumunda kaldı. 3+1 kuralı yetmezmiş gibi şimdi bir de merkezi sınav yüzünden mağdur olacaklar. Çünkü her Üniversite farklı dönemlerde kendileri ilana çıktı ve alım yaptı bu yüzden her üniversitede farklı aylarda işe başlamış binlerce sözleşmeli personel oldu. Bunun nedeni ise ÖSYM'nin merkezi yerleştirme yapmamasıydı.

Bağlı bulunduğunuz Yönetmeliğin 11. maddesinin

6. fıkrası ?Yazılı sınavın kurumlar tarafından müstakil olarak yapılması

durumunda, duyuru birinci fıkra hükümlerine göre kurumların resmi internet

sitesinden ve yazılı sınavlardan en az iki ay önce yapılır. Başvurular ve

itirazlara ilişkin hususlarda ikinci ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.?

Üniversitenize yazılı sınav tarihinden 2 ay öncesine kadar ilana çıkma imkanı

tanımış olup yazılı ve sözlü sınav süreçleri itiraz ve itirazların incelenmesi

ile sonuçların açıklanması ve atamaların yapılması dahil 5-6 aylık bir iş

süreci yürütülebilecek iken 2026 yılında yapılması planlanan YÖK?ün Merkezi

sınavına başvurmak Üniversitenize en az 1,5 yıllık iş yükü sürecine sokacaktır.

Söz konusu 1,5 yıllık süreç içerisinde mevzuat değişiklikleri olması,

Üniversitenizin ihtiyaçlarının değişmesi çok muhtemel olup 2026 Yılında Merkezi

Sınava dahil olmanın faydadan çok zarar getireceği düşüncesindeyim.

Sözleşmeli personel kadroya atandıktan sonra bu sınava girebilir ise uzun

yıllardır aynı Üniversitede görev yapan kişiler ile yarışma şansları yok. Çünkü

bilindiği gibi 3. ve 4. dereceli kadrolara atanma için belirli hizmet süreleri

aranıyor. Yani uzun yıllardır bu sınavın açılmasını bekleyenleri mağdur edecek

bir durum söz konusu değil.