Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Aralık ayı enflasyonu 0.75


05 Ocak 2026 10:01
Aralık ayı enflasyonu 0.75

Hadi bakalım kac oldu toplamda ?


Dejavvu-
Şef
05 Ocak 2026 10:02

üfe o :D


Balik776
Memur
05 Ocak 2026 10:03

0.89 pardon:)

