Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Aralık enflasyonu 0.89 toplam zam oranı 18.60


05 Ocak 2026 10:02
oranlar bunlar arkadaşlar kese kese kırpa kırpa bu kaldı

Sevalsevalsevo
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:02

Yazık


Balik776
Memur
05 Ocak 2026 10:04

Helal be ceplerimize sığmaycak 200 lük banknotlar. 370 tane banknot ediyor ama ederi yok.


meeemurrbeyy
Şef
05 Ocak 2026 10:06

çok bile yakışır memura -1,34 çıkması lazımdı...

halinden memnun memur kesimi...

keşke mevcut maaşlarımızdan aylık 10 bin tl kesinti olsa milyonlarca memursen ve kamusen üyesi olduğu müddetçe bir arpa boyu yol ilerleyemeyiz...


keriminho86
Şef
05 Ocak 2026 10:06

1'in altında çıkacağından emindim.


Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:07
Harca harca bitmez. Yazık bize...

marmara kazım
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 10:07

memur sen ve kamu sen yöneticilerine bu zammın şerefine yeni makam araçları lazım. şöyle a8 falan


Dejavvu-
Şef
05 Ocak 2026 10:09

Sayın Cumhurbaşkanımız 25 e tamamlar diye düşünüyorum.


meeemurrbeyy
Şef
05 Ocak 2026 10:10

tamamlamaz mıııığğğ % 25 az der %50 bile verir kendileri :D

Komando91
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:19
Aynen kardeşim tamamlar :):))
hsynkrt33
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:21
memnun sen lilerin kına gecesi ne zaman ?

susman57
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:25
yazik

Atmaca9
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:34
yazıklar olsun

khamul
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:15

daha bir de temmuzda %7-8 falan zam alacağız düşünün durumun vehametini

