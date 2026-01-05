Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Aralık enflasyon


05 Ocak 2026 10:05
Aralık enflasyon

Aralık enflasyonu 0,89 çıkarttılar TÜİK al o oranı müsait yerine sok sizden zam filan istemiyorum


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
05 Ocak 2026 10:11

18.5 zam foskurtuldu


kral122
Genel Müdür
05 Ocak 2026 10:18

18.60


FCoksen1974
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 10:25

Resmen insanlarla dalga geçiyor lar hak aramaya kalksak fetocu diyorlar biz kime derdimizi anlatağız

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yaş haddi 71Öğretmenlerin Polis ile olan Rekabetleriİcralık polislerSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)Maaş eşitlenmesiYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanma2026 Yılbaşı TaltifiKabine Toplantısı Polis mıntıkasındaki bir çok operasyonlar Jandarmaya yaptırılıyor

Sözlük

havan 1 günün filmi 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 şu an çalan şarkı 1 pratik tatlı tarifleri 1 bi mola radyo yayını 4

Son Haberler

Borsa İstanbul'dan yeni rekorErdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekliMilli Savunma Bakanı Güler'den 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı300 unvan bazında ocak 2026 zamlı memur maaşlarıİstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.