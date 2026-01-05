Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

% 3 Kesinti ne zaman olacak?


05 Ocak 2026 10:06
% 3 Kesinti ne zaman olacak?
Zorunlu beş kesintisi ne zaman ve kimlerden kesilecek? Kesin tarih var mı?

Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:07
Bes* kesintisi...

akbey aslan
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 10:11
Tes(tamamlayıcı emeklilik sistemi)
Rafaello, 1 saat önce
Bes* kesintisi...

ice.mann
Memur
05 Ocak 2026 10:12

Ocak maaşında herkesten kesilecek.


profes0r
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:29

Özel sektörden kesilecek memurlardan değil bilmeyen yorum yazmasın


xfactory9025
Daire Başkanı
05 Ocak 2026 10:40

Madem bilmiyon ne sallıyon

ice.mann, 1 saat önce

Ocak maaşında herkesten kesilecek.


Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:43
Pardon . Tes olacaktı. Memurdan kesinti yok o zaman
akbey aslan, 1 saat önce
Tes(tamamlayıcı emeklilik sistemi)

akbey aslan
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 10:44
Nisan Haziran gibi deniliyordu yanlış bilmiyorsam
Rafaello, 48 dk. önce
Pardon . Tes olacaktı. Memurdan kesinti yok o zaman

Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:46
Zaten kesinti ve vergilerle dibi boyla dik. Birde buna para veremeyiz
akbey aslan, 47 dk. önce
Nisan Haziran gibi deniliyordu yanlış bilmiyorsam

hayaller2
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:55

Merhaba bununla ilgili bi açıklama göremedim kaynağınız nedir ?

profes0r, 1 saat önce

Özel sektörden kesilecek memurlardan değil bilmeyen yorum yazmasın

