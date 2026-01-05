Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

ÖĞRETMEN MAAŞI 95 Bin Oldu.


05 Ocak 2026 10:55
ÖĞRETMEN MAAŞI 95 Bin Oldu.

Hayırlı olsun kendilerini en elit, en okumuş zanneden ve herkesten fazla maaş almaları gerektiğine inanan, son 25 yılda Muhteşem bir Nesil yetiştiren, Sokaklarda suç oranının Sıfıra inmesini sağlayan bir nesil yetiştiren Öğretmen arkadaşlar Maaşınız 95 bin oldu.. Bol tatilli yıllarınız olsun.. Yıl içerisinde 5 Ay yaptığınız tatilinize maaş biraz ama kusura bakmayın.. Devletimiz bir türlü doyuramadı sizi ama Elbet bi gün doyarsınız.!


Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 10:58
Geldi öğretmen düşmanı. Başöğretmen (25/30 yıl çalışmış) bile o parayı alamıyor nerenden uydurdun?

marmara kazım
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 11:00

95 bin alıyorlar mı bilmiyorum ama alsalar da 95 bin geçinmeye yetmez. öğretmen düşmanlığı şahaneymiş yalnız.


Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:03
Hocam uyduruyorlar . Şu an bizim okulda o parayı alan yok. Yeni zamla da alacak olan yok yalan yani.
eymenef
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:06

Ek derslerle beraber ortalama ne kadar oluyor 1. derece öğretmen maaşı?

Rafaello
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:09
Hocam inanın bilmiyorum ek dersi. Herkes aynı parayı alamaz. 8 bin TL alanda var 14/15 alanda. Ders yüküne göre değişir bu. Öğretmende yol, yemek vs gibi ücretler yok. Ek derler bunlara gidiyor zaten.
eymenef, 25 dk. önce

Ek derslerle beraber ortalama ne kadar oluyor 1. derece öğretmen maaşı?


DadalogluHüsrev
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:12

Vakti bol öğretmenlerimiz nasıl da belli oluyo, hemen nasıl örgütlenip eksilemişler:) Örgütlenmek en iyi yaptıkları iş:) vakitleri bol olunca tabii. Öğrenci ile uğraşacak halleri yokya.! Teşekkürler bizi yanıltmadığınız için:)


feridunemeksiz
Şef
05 Ocak 2026 11:13
25 yılda bir nikola tesla bir elon musk bir steve jobs bir bill gates nasıl çıkmaz bu ülkeden gerçekten hayret i mucip
