Memurlar net maaş robotu hesabı yanlış yapması.

05 Ocak 2026 11:17
Evet arkadaşlar dün gece net maaşım şubat ayinda 76 bin küsurdu. Bugün zam geldi 0.89 eklendi enflasyon orani 75 e düştü. Neye göre düştü. Keşke enflasyon oranı hiç açıklanmasaydı offf


volkanv38
Genel Müdür
05 Ocak 2026 11:21

memurlar.net %18,28 e göre hesap yapıyor birkaç saate düzeltirler.


mnmaestro
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:22

robotu ekim ayında sanki zam 19,70 olacakmış gibi güncellediler. bugün zam kesinleşinde 18,61 e düştü o yüzden senin hesabına göre düşmüş oldu hocam


Balik776
Memur
05 Ocak 2026 11:29

Mahep daha da düşük çıkarıyor. 73 bin orada. Neyse memurlar ner candir.

