Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

engelli personel diyanet


05 Ocak 2026 11:24
engelli personel diyanet

merhaba diyanette müezzin olan engelli olarak biri kurumiçi unvan değişlikliği kaç yılda bir yapılıyor.teknikerliğe geçebilirmiyim

Çok Yazılan Konular

Engelli Müezzin Olmak

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 şu an çalan şarkı 1 havan 1 pratik tatlı tarifleri 1 günün filmi 2

Son Haberler

Borsa İstanbul'dan yeni rekorErdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekliMilli Savunma Bakanı Güler'den 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı300 unvan bazında ocak 2026 zamlı memur maaşlarıİstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.