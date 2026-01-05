Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

1000 tl lik zam ne durumda


05 Ocak 2026 11:37
1000 tl lik zam ne durumda
1000 tl lik zam hesaplamaya dahil mi 15 ocakta maaşa dahil edilecek mi

mühendis.86
Memur
05 Ocak 2026 11:48

evet hesaplanan her yerde dahil.


Anti.Mkrncı.64
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:48
maaş rabotu eksik hesaplıyor ama

tarihçi_74
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 11:49
deli para ..Bu zam bütçeye yük getirir mi acaba

Anti.Mkrncı.64
Aday Memur
05 Ocak 2026 11:55
hem de ne para zammımıza yine koydular

rebirthgokhan
Şef
05 Ocak 2026 12:01

haha


ExpertE
Müsteşar Yardımcısı
05 Ocak 2026 12:37

Şunu soran memur ya bi de eksiler neden demiş önce kendini sorgula haberdar ol olan bitenden!

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıAralık Ayı Enflasyon TahminiAralık enflasyonu 0.89 toplam zam oranı 18.60 Öğretmen Maaşı 95 Bin Oldu.Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye% 3 Kesinti ne zaman olacak? Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurlar net maaş robotu hesabı yanlış yapması.1000 tl lik zam ne durumda2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım

Sözlük

kavga sırasında ceketi çıkarmak 2 bi mola radyo yayını 4 havan 1 günün filmi 2 pratik tatlı tarifleri 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Bartın'da denizin rengi değiştiDurağa bırakılan 1 aylık bebeğin annesi yakalandıABD'nin 'Maduro Operasyonu' petrolden çok daha fazlasıBakan Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldıBakan Bolat: Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.