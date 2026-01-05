Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İdarede çalıştırılan öğrenci


05 Ocak 2026 12:54
İdarede çalıştırılan öğrenci

Merhaba arkadaşlar. Okul müdiresi tarafından 1.5 yıldır mobbinge uğramaktayım. Engelli yakınıma bakan diğer yakınım kaza geçirdiği dönem mobbing hrt hafta program değiştirerek devam etti. Hastane randevularıma gitmekte zorluk yaşamaya başladım. Sonrasında asılsız suçlamalarla beni ve diğer bir kaç meslektaşımı başka bir meslektaşıma mobbing yapmakla suçladı. Aniden derslere girip yanımda öğrenci bulunmasına kafayı taktı. Siz öğrencilerin sorularına cevap verirken arkada iki erkek öğrenci birbirine şunı yaptı siz görmediniz minvalinde taciz varmış gibi davranışlar sergileyip gitti. Öğrenci sorularına teneffüste cevap verin diye tuhaf bir çıkış yaptı. Bunu genelde ya rehberlik derslerinde ya da dersin son ya da ilk iki dakikalarında yapıyor. Defter doldururken bir kaç öğrenci yanıma geldiğinde denk getirip bunu yapıyor. Idarede çalışan diğer müdür yardımcısına daha mobinge maruz bıraktı ve görevlerini azalttığı için okulda işler tıkanmış durumda bu sebeple hiç derse girmeyip Derse girmiş gibi gösterilen İki öğrenci idarede çalışıyor ve bu öğrencilerin sınav sonuçları hiç olmadığı kadar yüksek. Müdür yardımcısının koltuğunda oturuyorlar bilgisayar ellerinin altında bu alanda sınav evrakları çoğaltıyoruz. Özellikle sorduğumuz bir takım ayırt edici soruları yapan kişiler de idarede bu çocuklarin yanına çalışmaya giden kişiler ya da onların yakın arkadaşları. İspatlama şansım yok lütfen bir akıl verin

