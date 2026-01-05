Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrencilerin idarede idareci gibi çalıştırılması.


05 Ocak 2026 12:54
Öğrencilerin idarede idareci gibi çalıştırılması.

Merhaba arkadaşlar. Okul müdiresi tarafından 1.5 yıldır mobbinge uğramaktayım. Engelli yakınıma bakan diğer yakınım kaza geçirdiği dönem mobbing hrt hafta program değiştirerek devam etti. Hastane randevularıma gitmekte zorluk yaşamaya başladım. Sonrasında asılsız suçlamalarla beni ve diğer bir kaç meslektaşımı başka bir meslektaşıma mobbing yapmakla suçladı. Aniden derslere girip yanımda öğrenci bulunmasına kafayı taktı. Siz öğrencilerin sorularına cevap verirken arkada iki erkek öğrenci birbirine şunı yaptı siz görmediniz minvalinde taciz varmış gibi davranışlar sergileyip gitti. Öğrenci sorularına teneffüste cevap verin diye tuhaf bir çıkış yaptı. Bunu genelde ya rehberlik derslerinde ya da dersin son ya da ilk iki dakikalarında yapıyor. Defter doldururken bir kaç öğrenci yanıma geldiğinde denk getirip bunu yapıyor. Idarede çalışan diğer müdür yardımcısına daha mobinge maruz bıraktı ve görevlerini azalttığı için okulda işler tıkanmış durumda bu sebeple hiç derse girmeyip Derse girmiş gibi gösterilen İki öğrenci idarede çalışıyor ve bu öğrencilerin sınav sonuçları hiç olmadığı kadar yüksek. Müdür yardımcısının koltuğunda oturuyorlar bilgisayar ellerinin altında bu alanda sınav evrakları çoğaltıyoruz. Özellikle sorduğumuz bir takım ayırt edici soruları yapan kişiler de idarede bu çocuklarin yanına çalışmaya giden kişiler ya da onların yakın arkadaşları. İspatlama şansım yok lütfen bir akıl verin


araftaki vatandaş
Şef
05 Ocak 2026 13:46
e bu başlı başına suç duyurusu zaten. ne konuda yardım istiyorsunuz ki? güzel bir dilekçe yazılacak, bakanlık geniş çaplı soruşturma başlatacak. Şahitler kamera kayıtları dahil ne gerekliyse kontrol edilecek. Bu usulsüzlüğe bulaşmış kim varsa aşağıdan yukarıya doğru gerekli cezalar verilecek. tek suçtan da değil ayrıca, şurada en az 3 farklı suç isnat edilebilir hepsi için de ayrı ayrı cezaları talep edilebilir. ha tabii bu sizin yazdıklarınıza istinaden böyle.

buraközeleğitim
Müsteşar
05 Ocak 2026 14:57

Hocam bir avukatla görüşüp delil toplayacak ve dava açacaksınız.

