Gönüllü şark

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)Yaş haddi 71İcralık polislerÖğretmenlerin Polis ile olan RekabetleriKabine Toplantısı Maaş eşitlenmesiYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanma2026 Yılbaşı TaltifiPromosyon sonrası istifa ? iade ?
Sözlük
Son Haberler
Enerji verimliliği yatırımları 3,5 milyar dolara ulaştıBakan Fidan, Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılacakBakan Bayraktar: Enerji verimliliği sadece bir tasarruf meselesi değil2026'nın ilk kirazı rekor kırdı: Tanesi 7 bin 100 TL'ye satıldıBahis soruşturması: 950 teknik direktöre soruşturma gelecek iddiası
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.