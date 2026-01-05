Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Ocak 2026 13:23
Abiler bu gönüllü şark için gelen yazıya baktım şartlarda diyor şark yapmış olmak ve batı illerinde 3 yıl çalışmış olmak. Bu ikinci maddeyi ben tam anlamadım toplamda geçmiş dahil 3 yıl çalışmış olmak mı yoksa en son çalıştığın yani halen çalışmakta olduğun batı ilinde mi 3 yılı doldurmuş olmak demek istiyor? Atıyorum ben geçmişte 3 sene bir batı ilinde çalışıp başka bir batı ilinde 1 veya 2.yılımdayım gönüllü şark yapamam mı?


Alidmr58
Memur
05 Ocak 2026 13:42

Doğudan döndükten sonraki batı süren. Örneğin doğudan İzmire döndün 1 yıl burda çalıştın sonra Isparta'ya gittin 2 yılda burda çalışırsan gönüllü isteyebilirsin ama buton 4.yıldaki atama döneminde açılır çünkü gönüllü istemen için 3 yılı tamamlaman lazım.


akbey aslan
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 13:42
yazı nerde var devrem
