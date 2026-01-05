Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Olaya el atın arkadaşlar. Zam oranı 22 olmuş


05 Ocak 2026 13:55
Olaya el atın arkadaşlar. Zam oranı 22 olmuş

https://x.com/edipuzen/status/2008092553728643284

Evet beyler hadi yorumlayın. Memurlar net yanlış hesaplıyor. ( bu arada vergi dilimi çıkışını kastetmiş. Girerken söylemiyorlar.Çıkınca söylüyorlar.


Balik776
Memur
05 Ocak 2026 14:00

Bu arada memurlar netin yöneticisin dediğine göre benim net maaş 80 bin olcakmiş. Kendi sitesi 75 bin hesaplıyor. Vay arkadaş.. Lan 1000 lira falan da değil tam 5 bin tl oynuyor.d.d

Toplam 1 mesaj

