Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

maaş hesaplama programında şubat 2026 tarihini seçin lütfen


05 Ocak 2026 14:52
maaş hesaplama programında şubat 2026 tarihini seçin lütfen

görüyorum ki halen ocak ayı maaşını hesaplatıp yanlış hesaplıyor diyen char'lar mevcut. arkadaşlar nasıl geldiniz bu yaşa kadar.


Balik776
Memur
05 Ocak 2026 14:58

O.kadar malız ya bi zeki sensin. Onu yapip eksik cikiyor diyoruz.


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 15:02

boşver madem. gafa yok demekki.

Balik776, 1 saat önce

O.kadar malız ya bi zeki sensin. Onu yapip eksik cikiyor diyoruz.

