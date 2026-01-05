Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

dsi giyim yardımı


05 Ocak 2026 15:08
dsi giyim yardımı
DSİ giyim yardımı verilecek mi bilgisi olan

insaatmuhendsi
Aday Memur
05 Ocak 2026 15:27

İhale sonuçlandıktan sonra verilir. Verilmesi de tahminen şubatın ortalarını bulur.


Ayca4321
Aday Memur
05 Ocak 2026 15:50
dsi de mi çalışıyorsunuz
insaatmuhendsi, 1 saat önce

İhale sonuçlandıktan sonra verilir. Verilmesi de tahminen şubatın ortalarını bulur.


insaatmuhendsi
Aday Memur
05 Ocak 2026 16:00

sizce?

Ayca4321, 37 dk. önce
dsi de mi çalışıyorsunuz
