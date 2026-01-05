Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memurlarnet'in 1/4 öğretmen maaşını 89 bin TL yazıp tabloda 69 bin TL yazması


05 Ocak 2026 15:30
Memurlarnet'in 1/4 öğretmen maaşını 89 bin TL yazıp tabloda 69 bin TL yazması
Bu kadar da olamaz. Sırf tepki çekmemek yalan söylemekten bile utanmıyorlar. Memurlarnet maaş robotunda 15-25 bin TL ek ders hariç 1/4 öğretmen maaşını 89 bin TL yazdığı halde sırf tepki çekmemek için sosyal medyadaki tablolarda 1/4 öğretmen maaşını 69 bin yazmışlar. Bu kadar alenen kepazelik olamaz. Öğretmen maaşının gereksiz şişirildiğini hepimizden iyi biliyor bu öğretmenci site

has/mak
Aday Memur
05 Ocak 2026 15:52

maalesef öyle ,öğretmenler hep bana hep bana diyerek 3600 ,uzman ,baş öğretmen ek ders ücreti aldılar .yinede hep diğer memurların hakkına giriyorlar bırakmıyorlar diğer mağdur kesim hakınını alsın hep kendilerine hep mağduru onlar oynuyor bıktık gerçekten


thenglishteacher
Aday Memur
05 Ocak 2026 15:57

İstanbulda Sarıyer,Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy gibi yerlerde ev kirası 60 binden başlıyor, sanki 89 bin çok bir paraymış gibi yorum yapmışsınız! Tüm memurlara en az 30 bin seyyanen zam gelmesi gerekirken öğretmen maaşı sizi neden rahatsız etti?


bilinçlivatandas
Şef
05 Ocak 2026 16:02
kes be! yıllarca öğretmen sürünürken bir şey yok şimdi maaşı iyileştimi hemen zorunuza gidiyor. Sınavlar herkese açık siz de buyurun olun. Ayrıca ne iş yapıyorsanız maaşınızın az olduğunu düşünüp buna karşı çıkabilirsiniz biz de size destek veririz
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıAralık Ayı Enflasyon TahminiAralık enflasyonu 0.89 toplam zam oranı 18.60 Memurlar net maaş robotu hesabı yanlış yapması.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi1000 tl lik zam ne durumdaUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye% 3 Kesinti ne zaman olacak? 2026 ocak ayı itibariyle son kez enflasyon farkı alınmıştır.Gündem atama ve maaş zamları: 2026'nın ilk kabinesi toplanıyor

Sözlük

havan 1 bi mola radyo yayını 4 pratik tatlı tarifleri 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 3 şu an çalan şarkı 2 günün filmi 2

Son Haberler

Yarış uğruna 3 genci hayattan kopardı: Kaçtığı adreste yakalandıABD'nin kaçırdığı Maduro, mahkemeye getirildiAkademik teşvik ödeneği düzenlemesi yine unutulduNafakada alışılmışın dışında karar: Bu kez kadın ödüyorİş dünyasından enflasyon yorumu: 2026 reform yılı olmalı!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.