Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2026 ocak ayı itibariyle son kez enflasyon farkı alınmıştır.


05 Ocak 2026 15:38
bilindiği üzere hedef enflasyon kapsamında bundan sonraki aylarda yüzde 2 nin altında enflasyon geleceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple son kez enflasyon farkını 2026 ocak ayında aldık bundan sonraki 1.5 yılda ekstra bir refah payı verilmezse (ki verileceğini tahmin etmiyorum) 2026 temmuzda yüzde 7, 2027 ocakta yüzde 5, 2027 temmuzda yüzde 4 zam alacağız


bulaşşıkk
Şef
05 Ocak 2026 15:42

Daha ne istiyon. Şükret. Asgari ücretli napsın (!)


sezai0619
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 15:54

Temmuzda büyük ihtimal enflasyon farkı çıkmayacağı gibi bir de yüzde 3 tes kesintisi olma ihtimali var. O da olursa temmuzda yaklaşık yüzde 4 artış olacak. Yani vergilere bile %25 artış yapılırken memura tüm sene toplam yüzde 15 civarı artış yapılmış olacak.


Muhtarimm
Memur
05 Ocak 2026 15:54

Okusun en az 4 sene üniversitesini sonra KPSS'ye girsin benim gibi 90 üstü puan alsın sonra memur napsın (!) der.

herdaimdogru
Şef
05 Ocak 2026 16:03

Temmuz 2026 olabilir enflasyon farkı oluşmayabilir. Ancak diğer 6. aylar kuvvetle muhtemel 2027 ocak temmuz ve özellikle 2028 ocak aylarında enflasyon farkları olacaktır.


bilinçlivatandas
Şef
05 Ocak 2026 16:03
arkadaş enflasyon düşük çıkarsa enflasyon farkı oluşmazsa enflasyondan fazla zam aldın demektir bunu istemek gerekmez mi

mratanamayan
Memur
05 Ocak 2026 16:07

keşke reel enflasyonda kira enflasyonuda gıda enflasyonuda dedğimiz gibi olsa ama maalesef olmuyor bu ay enflasyon yüzde 30 kira artış oranı yüzde 35

mühendis2543
Aday Memur
05 Ocak 2026 16:17

Bu durumda enflasyondan daha fazla zam almış oluruz. Önceki 2 toplu sözleşmede ilk 6 ay enflasyondan fazla aldık diğer 18 ay hep enflasyondan daha düşük zam aldık zaten.


sezai0619
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 16:18

Şimdi baktım emlak vergisine %156 zam yapılmış. Bu nedir ya herkes ayrı telden...


Joplu Çoban
Şef
05 Ocak 2026 16:22
Bu yıl mb orta enflasyon beklentisi 16, ana beklenti 19..Muhtemelen 20 nin altında 19 larda biter.Dolayısıyla 7+5 in üstü 3-5 puan ek zam olur.
