Asalet tasdik olduğunu nereden öğrenebilirim?


05 Ocak 2026 15:58
Asalet tasdik olduğunu nereden öğrenebilirim?

İyi günler atanalı bir yıl oldu. Asaletimin tasdik olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?


blackdesert
Şef
05 Ocak 2026 16:11

göreve başlama tarihin ne


kimuni
Genel Müdür
05 Ocak 2026 16:11

mebbis > kişisel bilgiler modülü > kariyer bsamağı na bakın aday öğretmen yazıyorsa henüz olmamıştır

