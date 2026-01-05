Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Asalet tasdik


05 Ocak 2026 15:58
Asalet tasdik
İyi günler atanalı bir yıl oldu. Asaletimin tasdik olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

blackdesert
Şef
05 Ocak 2026 16:11

göreve başlama tarihin ne


kimuni
Genel Müdür
05 Ocak 2026 16:11

mebbis > kişisel bilgiler modülü > kariyer bsamağı na bakın aday öğretmen yazıyorsa henüz olmamıştır

