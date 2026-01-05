Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Engelli yakını personelin tayin durumu


05 Ocak 2026 18:47
Engelli yakını personelin tayin durumu
İyi günler arkadaşlar.Çocuğumun ÇÖZGER(ÖKGV) raporu ile büyükşehir ve şark olan memleketime tayin istedim ve tayinim çıktı.Çocuğumun raporuda aynı şartlarda yenilendi.Bulunduğum ilde görev sürem önümüzdeki yıl(2027) dolmuş olacak. Önümüzdeki yıl ben atamaya tabi olacak mıyım? Çocuğumun raporu geçerli olduğu sürece bulunduğum ilde kalabilir miyim? Süreç nasıl ilerliyor, benimle aynı durumda olan veya konu hakkında bilgisi olan meslektaşlarım varsa yardımcı olursa memnun olurum şimdiden teşekkür ederim.

