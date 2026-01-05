Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Amirin sağlık için izin vermeme yetkisi var mi?


05 Ocak 2026 19:52
Amirin sağlık için izin vermeme yetkisi var mi?

Merhabalar. Oğlumun şehir hastanesinde tedavisi var ve zor randevu aldığım bir bölüm.. Amirim izin vermiyor. Öyle bir yetkisi var mi?


tundercat06
Şef
05 Ocak 2026 19:57

daha önce amirle bir sıkıntı yaşadınmı. insanlıktan çıkmadığı sürece ben amirlerin bu konuda sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. izin vermeye bilir ya bir üst amire çıkacan yada yıllık izne ayrılacan. buna rağmen gidersen hakkında rapor tutulursa büyük ihtimal mahkemede kazanırsın başka bir konu yoksa bizim bilmediğimiz.


adalı-polis
Genel Müdür
05 Ocak 2026 20:00

Sevk alıyorsun hastaneden dilekçe ile başvurup mazeret izni alıyorsun seve seve verecek


ceyarimo
Aday Memur
05 Ocak 2026 20:07
sevk yaptır refakatçiye ismini yazdır, amir müdür kim oluyorda izin vermiyor çok kafaya takma sevk boyunca izinli sayılırsın

dede3434
Aday Memur
05 Ocak 2026 20:26

Amir yeni başladı,birbirimizi tanımıyoruz bile. Senelik izin talep ediyorum lakin personel eksik diye vermiyor. Tekrar randevu almam çok zor. Randevumu gösteriyorum kabul etmiyor. Ne yapacağım şaşırdım.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
05 Ocak 2026 20:33

Torpille amir olanlarda böyle yersiz ego oluyor. Amir olunca insanlıktan da istifa ediyorlar sanki.


ceyarimo
Aday Memur
05 Ocak 2026 20:49
eksi veren heralde yediremeyen egolu amir tayfa

Deli-Kurt2017
Şube Müdürü
05 Ocak 2026 20:53

Kiş gunu nasil personel eksikligi var. Yukarida yazildigi gibi sevk yazisi al. Gerekirse üst amire cik. Allah böylelerinden korusun bizi. Eksi verenlerde neyine eksi veriyorsa

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Ocak 2026 20:59
Deveden büyük fil var kardeşim, Amirin de Amiri var, yoksa 9 güne kadar bişe gelmeme hakkın var. Yalnız 10 gün olursa mustafi sayılırsınız. Ben de Hastanedeyim 2-3 gündür, Biri Amirine İlçe Md Yrd bilgi verdim geldim. Eşim çocuğum ameliyat oldu, sağlıktan ve aileden başkası yalan, O zaten insan evladı ise Hastanden randevu ve yazıya karşı itiraz etmez izin verirdi. Yoksa aile hekiminden 5 gün rapor al işlerini hallet.
dede3434
Aday Memur
05 Ocak 2026 21:12

Kardeş valla rapor alacam da bu sefer izin vermedim rapor aldı der diye sesimi çıkarmıyorum.

