İpka nasıl oluyor yardım edin

Pbs de iki tane seçenek vardı birincisi kalmak istiyorum/istemiyorum İkincisi de 1.Bölgeden mi 2.bölgeden mi tercih yapacaksın diye soruyordu. Ben istiyorum u seçtim ve 1.bölgeden tercih yapacağım seçeneğini işaretledim(şuan doğudayım 3 yıllık yerdeyim amacım +1 yıl daha durup 2.şarkı aradan çıkartmaktı) acaba doğru mu yaptım bilenler yazabilir mi?

