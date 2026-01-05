Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İpka nasıl oluyor yardım edin


05 Ocak 2026 21:48
İpka nasıl oluyor yardım edin
Pbs de iki tane seçenek vardı birincisi kalmak istiyorum/istemiyorum İkincisi de 1.Bölgeden mi 2.bölgeden mi tercih yapacaksın diye soruyordu. Ben istiyorum u seçtim ve 1.bölgeden tercih yapacağım seçeneğini işaretledim(şuan doğudayım 3 yıllık yerdeyim amacım +1 yıl daha durup 2.şarkı aradan çıkartmaktı) acaba doğru mu yaptım bilenler yazabilir mi?

helalkızemmissut
Memur
05 Ocak 2026 21:50
Diğer başlıkta bazıları yazmış istiyorum u seçen o ilin görev süresi kadar bir daha tercih yapamayacak falan korkutmayın seneye gitmem lazım benim doğuda duramam daha fazla dayanamıyorum lütfen bilen birisi yardım etsin

helalkızemmissut
Memur
05 Ocak 2026 21:52
Yani asıl soru şu, kalmak istiyorum seçen kişi 1 yıllığına mı kalmış oluyor yoksa bulunduğu yerin süresi kadar mı kalmış oluyor arkadaşlar yardım edin seneye tercih açılacak mı bana tekrardan?

Brsnememur
Aday Memur
05 Ocak 2026 22:27
1 yıl tabiki kim onu çıkardı ki
helalkızemmissut, 52 dk. önce
Yani asıl soru şu, kalmak istiyorum seçen kişi 1 yıllığına mı kalmış oluyor yoksa bulunduğu yerin süresi kadar mı kalmış oluyor arkadaşlar yardım edin seneye tercih açılacak mı bana tekrardan?

Propolice
Aday Memur
05 Ocak 2026 22:35

Kanka resmi yazıyı iyi okursan, kalmak istiyorum diyen personel o emin 1. Bölge süresine yeniden tabi olur diyor, senin isteğin ise bir yıl daha kalmak bu sebeble kalmak istemiyorum şu seçip ipka verecektin verdiğin ipka da değerlendirilip tercih edeceksin veya ipten kabul olacak. Bence yanlış yapmışsın

helalkızemmissut, 52 dk. önce
Yani asıl soru şu, kalmak istiyorum seçen kişi 1 yıllığına mı kalmış oluyor yoksa bulunduğu yerin süresi kadar mı kalmış oluyor arkadaşlar yardım edin seneye tercih açılacak mı bana tekrardan?

helalkızemmissut
Memur
05 Ocak 2026 22:38
Emin misin kanka ben şimdi 3 yıl daha burda kalmak istiyorum mu demiş oldum yani
Propolice, 9 dk. önce

Kanka resmi yazıyı iyi okursan, kalmak istiyorum diyen personel o emin 1. Bölge süresine yeniden tabi olur diyor, senin isteğin ise bir yıl daha kalmak bu sebeble kalmak istemiyorum şu seçip ipka verecektin verdiğin ipka da değerlendirilip tercih edeceksin veya ipten kabul olacak. Bence yanlış yapmışsın


adsız_cengaver
Şef
05 Ocak 2026 22:41

Sen şarkdan çıkan deprem ilindemisin yoksa diger normal Doğu ilinde mi çalışıyorsun

helalkızemmissut, 6 dk. önce
Emin misin kanka ben şimdi 3 yıl daha burda kalmak istiyorum mu demiş oldum yani

helalkızemmissut
Memur
05 Ocak 2026 22:42
Normal Doğu ilindeyim kanka ben deprem bölgesi falan değil şarktan da çıkmadı
adsız_cengaver, 3 dk. önce

Sen şarkdan çıkan deprem ilindemisin yoksa diger normal Doğu ilinde mi çalışıyorsun

