Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

belediye mühendis maaşı Hk


05 Ocak 2026 22:04
belediye mühendis maaşı Hk
belediyeye yeni atandım 5393 657-4b sözleşmeli mühendis personel olarak ama belediyede mühendis maaşlarını bilen varmı hazine ve maliye bakanı üst limit veriyormuş + ödenek oluyomus Ocak 2026 70 bin TL gibi hesapliyorum yanlışım varmı?

Çok Yazılan Konular

Üniversite Hastanesiyle Sözleşme İmzalamazsam Ceza Alır Mıyım?Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş4B Sözleşmeli Hakarı Nelerdir ?Sözleşmeli personel alım hk.

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 havan 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 pratik tatlı tarifleri 1 günün filmi 2 şu an çalan şarkı 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 3 kabare 1

Son Haberler

Öğrencilerin hazırladığı 'Haberimiz Olsun' bültenleri yayına başladıSüper Kupa'da ilk finalist belli olduDışişleri Bakanı Fidan: AB medeniyetler üstü bir birlik kuramadıBM'deki Venezuela konulu acil toplantıda ABD'ye tepki yağdıMEB, norm kadro yazılımını yanlış çalıştırdığını resmi yazısında itiraf etti

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.