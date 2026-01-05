bursa şehir hastanesi nerede ev tutmalıyım?

arkadaşlar sağlık çalışanı olarak hem rahat hem uygun ,sorunlu olmayan hastaneye yürüme mesafesinde nerede ev tutabilirim ? ya da alternatif yakın ulaşımı kolay semtler ?? lütfen yardım eder misiniz ?

