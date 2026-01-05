Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

bursa şehir hastanesi nerede ev tutmalıyım?


05 Ocak 2026 22:06
bursa şehir hastanesi nerede ev tutmalıyım?
arkadaşlar sağlık çalışanı olarak hem rahat hem uygun ,sorunlu olmayan hastaneye yürüme mesafesinde nerede ev tutabilirim ? ya da alternatif yakın ulaşımı kolay semtler ?? lütfen yardım eder misiniz ?

