Korsan taksi kullanımı hakknda

Arkadaşlar ben emekli polisim, eski emeklilerden, benim çocukta polis, önümüzdeki senenin temmuz ayında martı grubuna bağlı olarak bir hafta korsan taksicilik yapmış.

İki müşteriyi trafiğe takılmadan kestirmeden götüreyim demiş onlarda biz tedirgin olduk, inmek istiyoruz demişler. Benim çocukta ben de memurum tedirgin olacak bir durum yok inebilirsiniz ve trafikte indirmiş.

Bunlar arabanın plakasını alıp cimer'e şikayette bulunmuşlar. Şimdi müfettişler ifadeye çağırmışlar. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bizi aydınlatırsa memnun olurum.