05 Ocak 2026 22:24
Bipolar Engelli Raporu
Bakırköy'de tedavi gördüm ve bipolar teşhisi ile taburcu olup geri hizmete aktarıldım. Engelli raporu almak istiyorum. Daha önce bipolardan rapor alan oldu mu? Engelli raporum sürekli verilebilir mi?

