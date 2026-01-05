Bipolar Engelli Raporu

Bakırköy'de tedavi gördüm ve bipolar teşhisi ile taburcu olup geri hizmete aktarıldım. Engelli raporu almak istiyorum. Daha önce bipolardan rapor alan oldu mu? Engelli raporum sürekli verilebilir mi?

Bakırköy'de tedavi gördüm ve bipolar teşhisi ile taburcu olup geri hizmete aktarıldım. Engelli raporu almak istiyorum. Daha önce bipolardan rapor alan oldu mu? Engelli raporum sürekli verilebilir mi?