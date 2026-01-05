Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
05 Ocak 2026 23:20
TES memurları etkileyecek mi?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile maaşlardan %3 kesinti yapılması planlanıyordu. Bu sistem memurları da kapsayacak mı? Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

