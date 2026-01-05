Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Mahkeme kararıyla memurluktan çıkarılırsam öncesinde istifa edebilir miyim?


05 Ocak 2026 23:22
Mahkeme kararıyla memurluktan çıkarılırsam öncesinde istifa edebilir miyim?

İstinafta olan dosyam onaylanırsa ( 1 yil 6 ay erteleme cezasi ) malesef memuriyetten cikariliyorum.

Cezam onaylanirsa görevden alınmadan önce istifa edebilir miyim. Böyle bir hakkım var mı. Yoksa bu riske girmeden şimdi mi istifa edeyim. Tavsiyeniz ne olur.

Yardımcı olursanız sevinirim. 24 yıl görevim var.

Çok Yazılan Konular

Danıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarAYM Yüz Kızartıcı suç ibaresi Anayasaya AykırıdırYargıtay'da dosyası olanlarYoklama kaçağı durumuna düşen memura ne olur?Disiplin dosyasının tam gönderilmemesiİstifa sonrası geri dönüş için mahkeme

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 günün filmi 2 havan 1 pratik tatlı tarifleri 1 şu an çalan şarkı 2 kavga sırasında ceketi çıkarmak 3 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 kabare 1

Son Haberler

CİMER Aracılığıyla Disiplin Soruşturmasına İtiraz Edilebilir Mi?İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik6 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıİstanbul'da 291 cinayet olayı aydınlatıldıRapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.